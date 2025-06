Spalletti esonerato dall’Italia | Mi hanno sollevato dall’incarico io non avrei mollato

Luciano Spalletti si congeda dall’Italia con un messaggio di rispetto e determinazione. Dopo l’annuncio dell’esonero da parte della FIGC, il tecnico ha espresso il suo rammarico per la decisione, sottolineando di non aver mai mollato di fronte alle difficoltà. La sua avventura azzurra si conclude, ma il suo spirito rimane intatto. La carriera di Spalletti continuerà, e il mondo del calcio è in attesa di scoprire i suoi prossimi passi.

Spalletti ha parlato in conferenza stampa annunciando la separazione dall'Italia: le dichiarazioni del CT azzurro. Luciano Spalletti e la Nazionale si separano, il tecnico ex Inter ha annunciato l'esonero in conferenza stampa: L'ESONERO – « Gravina mi ha comunicato ieri che sono stato sollevato dall'incarico, io non avrei mollato, non lo faccio nelle difficoltà. Farò la risoluzione del contratto, fino a domani sera sarò l'allenatore e riscuoterò, da martedì non riscuoto più. Visto che i risultati sono questi devo assumermi le responsabilità che ho, ho ricevuto dalla Federazione tutto il sostegno possibile.

