Spalletti esonerato dalla Nazionale | Gravina mi ha sollevato da incarico io non avrei mollato

Luciano Spalletti, dopo aver appreso dell’esonero deciso da Gravina, si presenta in conferenza stampa con un misto di amarezza e determinazione. La notizia, comunicata durante il pre-match Italia-Moldavia, scuote il mondo del calcio italiano. Nonostante la delusione, Spalletti sottolinea di non aver mai voluto mollare e di aver sempre dato il massimo. La sua passione per la Nazionale rimane intatta, e ora si prepara a confrontarsi con un nuovo capitolo della sua carriera.

Luciano Spalletti annuncia in conferenza stampa alle 15 che è stato esonerato su volere di Gravina dopo i risultati di Norvegia-Italia. Lo ha detto durante la conferenza stampa pre match per Italia-Moldavia che si gioca domani. “Ieri sera col presidente Gravina abbiamo parlato un bel po’ e mi ha comunicato che sarò sollevato da ct della nazionale. Sono dispiaciuto, non avevo nessuna intenzione di mollare”. “Questo ruolo l’ho sempre interpretato come servizio alla patria e devo agevolare in ogni modo la nazionale. Farò la risoluzione del contratto” ha aggiunto Spalletti. “ Ero convinto che sicuramente sarei arrivato ai mondiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spalletti esonerato dalla Nazionale: “Gravina mi ha sollevato da incarico, io non avrei mollato”

