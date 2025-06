Spalletti esonerato da Gravina la Juventus ha risolto il problema dell’allenatore Zazzaroni

Ivan Zazzaroni ha commentato su Instagram l'esonero di Spalletti, sottolineando come questa decisione possa aprire nuovi scenari anche per la Juventus. Con le alternative in campo come Conte e Gasperini che hanno declinato, Tudor sembra ora il candidato più forte per guidare i bianconeri. La situazione si fa interessante: quali saranno le mosse dei club e degli allenatori nelle prossime settimane? La parola agli approfondimenti!

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato su Instagram la notizia dell’esonero di Luciano Spalletti da ct della Nazionale italiana e l’ha collegata alla situazione della Juventus. I bianconeri avevano dapprima sondato Conte e Gasperini, ma dopo i loro rifiuti, hanno deciso che sarà molto probabilmente Igor Tudor a continuare a guidare la squadra. Il direttore del Corriere dello Sport ha scritto sul suo profilo Instagram: Fine. Esonerato da Gravina. Domani in panchina, poi l’addio. La Juve ha risolto il problema dell’allenatore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Zazzaroni (@ivan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti esonerato da Gravina, la Juventus ha risolto il problema dell’allenatore (Zazzaroni)

