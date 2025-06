Spalletti esonerato da Ct Domani in panchina poi risoluzione

In un clima di tensione e incertezza, le ultime ore portano una svolta clamorosa nel mondo del calcio italiano: Spalletti, dopo un lungo dialogo con il presidente Gravina, sarà sollevato dall’incarico di CT della Nazionale. La delusione sul volto dell’allenatore è evidente, ma la sua passione per il nostro sport rimane immutata. Ora, mentre si avvicina la risoluzione ufficiale, tutti ci chiediamo quali saranno i prossimi passi di questa importante vicenda.

FIRENZE - "Ieri sera con il presidente Gravina siamo stati insieme un bel po', come accade sempre siamo in contatto, e mi ha comunicato che sarò sollevato da ct della Nazionale. Sono dispiaciuto e visto che abbiamo un bel rapporto io non avevo nessuna intenzione di mollare, io avrei preferito rimane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spalletti esonerato da Ct "Domani in panchina, poi risoluzione"

