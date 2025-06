Spalletti esonerato da ct della Nazionale | Deluso da me stesso So di aver creato problemi al movimento Poi si alza e lascia la conferenza

Il mondo del calcio è in subbuglio: Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale italiana, si congeda con un sorriso tristemente consapevole. Deluso da sé stesso e dai risultati, si alza dalla conferenza lasciando un messaggio di amarezza e rassegnazione. La sua uscita di scena segna un capitolo difficile, ma anche un’opportunità per riflettere e ricostruire. Così, il futuro della nostra nazionale si apre a nuove sfide e ambizioni.

Luciano Spalletti è stato esonerato da ct della Nazionale italiana: “Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dal ruolo di ct della Nazionale dopo la gara contro la Moldova. Mi dispiace, avrei preferito restare e provare a cambiare le cose. Ho un ottimo rapporto con Gravina, ma prendo atto dell’esonero dovuto ai risultati negativi”, ha detto l’allenatore in conferenza stampa. “Sarò in panchina domani contro la Moldova, poi darò l’ok alla risoluzione del contratto. Lo devo alla Federazione che mi ha sempre supportato, anche quando i risultati non sono arrivati”, ha aggiunto Spalletti. “Domani dobbiamo vincere e convincere per aprire al meglio il nuovo ciclo della Nazionale, per chi verrà. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Spalletti esonerato da ct della Nazionale: “Deluso da me stesso. So di aver creato problemi al movimento”. Poi si alza e lascia la conferenza

