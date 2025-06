Spalletti è finita | esonerato dalla guida della Nazionale chi può arrivare

L'addio di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana segna una svolta inattesa e carica di incertezze. Dopo l'esonero ufficiale annunciato dalla FIGC, si aprono nuovi scenari su chi potrebbe prendere il suo posto. Chi sarà il prossimo commissario tecnico? La sfida ora è trovare un leader che possa risollevare le sorti della nostra nazionale e riportarla ai vertici internazionali. Resta da scoprire quale nome affiancherà il sogno azzurro.

L’avventura di Luciano Spalletti come commissario tecnico della Nazionale italiana si chiude con l’esonero annunciato dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Dopo un incontro, Spalletti ha confermato: "Sarò sollevato dall’incarico. Non avrei mollato, ma è così". Visibilmente amareggiato, guiderà la squadra contro la Moldova, per poi risolvere il contratto, assumendosi le responsabilità: "Sono deluso da me stesso, la FIGC mi ha sempre supportato". L’esonero segue la pesante sconfitta contro la Norvegia che ha messo a rischio la qualificazione al Mondiale 2026. La posizione di Spalletti era già fragile dopo l’eliminazione agli ottavi dell’Europeo 2024 contro la Svizzera, considerata una delusione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Spalletti, è finita: esonerato dalla guida della Nazionale, chi può arrivare

In questa notizia si parla di: Spalletti Nazionale Esonerato Guida

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Spalletti esonerato da c.t della Nazionale: «Dispiaciuto, non avevo nessuna intenzione di mollare» - Finisce l'avventura dell'allenatore sulla panchina azzurra. La decisione di Gravina dopo la batosta contro la Norvegia che ha compromesso la qualificazione al Mondiale del 2026. Il favorito è Pioli ... Segnala corriere.it

Ranieri o Pioli? I favoriti per il dopo Spalletti alla guida della Nazionale. Cosa succede - Nove commissari tecnici in 19 anni. Una panchina che scotta. Dopo Marcello Lippi, il primo Marcello Lippi, quello del trionfo a Berlino, la nazionale italiana di calcio non ha avuto un ... msn.com scrive

Nazionale, dopo il disastro Norvegia esonerato Spalletti. Commosso lascia la conferenza stampa - Finisce l'avventura di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana, il Ct è stato esonerato dal presidente federale Gabriele Gravina: « Ieri sera siamo stati insieme un bel po' e mi ha comun ... Scrive msn.com