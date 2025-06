Spalletti è finita! Esonerato da ct dell’Italia

Luciano Spalletti annuncia il suo addio alla panchina della nazionale italiana, segnato dal difficile tracollo in Norvegia che ha messo a rischio la qualificazione al Mondiale 2026. Dopo intense riflessioni e un confronto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, la decisione di interrompere il suo incarico è stata inevitabile. Un addio che lascia un’ombra sul futuro della nostra nazionale, mentre si apre un nuovo capitolo nel calcio italiano.

Luciano Spalletti lascia l'Italia. Il tracollo in Norvegia che complica enormemente la qualificazione al Mondiale 2026 ha lasciato il segno. Due giorni e due notti di riflessioni, poi la decisione. Svolta arrivata in un incontro con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, avvenuto ben prima del post sfida con la Moldova a Reggio Emilia. "Il presidente mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di ct della nazionale. Mi è dispiaciuto. Io non avevo nessuna intenzione di mollare, soprattutto quando le cose non vanno bene avrei preferito restare al mio posto, però è un esonero e devo prenderne atto":