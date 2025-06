Spalletti dimissioni e firma immediata | ritorno clamoroso in Serie A

Le tensioni in casa azzurra si fanno sempre più palpabili: Spalletti potrebbe essere pronto a dimettersi e firmare un ritorno clamoroso in Serie A, mentre l’Italia affronta un momento di crisi dopo la devastante sconfitta contro la Norvegia. La situazione si fa incandescente e il futuro della Nazionale dipende da decisioni cruciali. Riusciranno gli uomini di calcio a risollevare le sorti del nostro sport? Solo il tempo lo dirà.

Dopo Italia-Moldavia di lunedì, si apre lo scenario per l’addio del ct azzurro che però potrebbe essere insidiato da una vecchia estimatrice L’Italia è in piena maretta dopo la batosta rimediata in Norvegia col 3-0 firmato da Sorloth, Nusa e Haaland. Una prestazione sconcertante che richiama quella di un anno fa a Berlino contro la Svizzera, costata l’eliminazione da un Europeo tedesco fallimentare. Un disastro che complica parecchio il cammino della Nazionale verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Il primo posto che vale l’accesso diretto ora è lontanissimo, ci vorrebbe un percorso netto condito da qualche goleada. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spalletti, dimissioni e firma immediata: ritorno clamoroso in Serie A

