Spalletti crollo nervoso | È stato tradito? va via

Dopo una stagione turbolenta e un crollo nervoso, Spalletti annuncia la sua partenza dalla Nazionale, deciso a lasciare il segno con una vittoria finale. La delusione per il recente risultato contro la Norvegia ha segnato il suo addio, ma il suo spirito di battaglia non si spegne. "Parlerò ai ragazzi e chiederò di mettere in campo il carattere", promette, pronta a chiudere con un ultimo, memorabile trionfo.

"Voglio chiudere con una bella vittoria". Il proposito di Luciano Spalletti, che dopo la sfida tra l'Italia e la Moldavia lascerà la panchina della Nazionale. Risoluzione del contratto da ct: questo hanno deciso insieme al presidente federale Gabriele Gravina, che di fatto lo ha 'esonerato' dopo la disfatta azzurra in Norvegia. "Parlerò ai ragazzi e chiederò di mettere in campo il carattere. Non stravolgerò la formazione- ha poi annunciato- ma tutti devono rendersi conto che le partite non si vincono a parole e sarebbe un errore pensare di essere più forti dei nostri avversari.

