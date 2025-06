Spalletti-choc | Gravina mi ha esonerato ma io sarei rimasto

Spalletti choc: il ct azzurro si lascia andare in una rivelazione che scuote il mondo del calcio. Dopo un lungo confronto con Gravina, l’annuncio di un esonero inatteso apre uno scenario imprevedibile per la Nazionale. La delusione e il dispiacere di Spalletti sono evidenti, ma cosa riserverà il futuro per l’Italia? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa svolta clamorosa.

AGI - "Ieri sera con il presidente siamo stati insieme un bel po', come accade sempre siamo in contatto, e mi ha comunicato che sarò sollevato da ct della Nazionale ".Lo ha annunciato il ct azzurro Luciano Spalletti nel corso di una conferenza stampa in svolgimento al Centro tecnico di Coverciano. Alla conferenza stampa sta assistendo anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. " Sono dispiaciuto e visto che abbiamo un bel rapporto io non avevo nessuna intenzione di mollare, io avrei preferito rimanere al mio posto e continuare a fare il mio lavoro perché sono stato abituato così, pero' poi esonero è per cui ne devo prendere atto". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Spalletti-choc: "Gravina mi ha esonerato ma io sarei rimasto"

In questa notizia si parla di: Spalletti Gravina Choc Esonerato

Calcio, Luciano Spalletti: “Vado avanti con questo gruppo, ma poi parlerò con Gravina” - Luciano Spalletti, CT dell’Italia, appare molto amareggiato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso questa sera.

Spalletti-choc: "Gravina mi ha esonerato ma io sarei rimasto" - AGI - "Ieri sera con il presidente siamo stati insieme un bel po', come accade sempre siamo in contatto, e mi ha comunicato che sarò sollevato da ct della Nazionale".Lo ha annunciato il ct azzurro Luc ... Da msn.com

Il ct Spalletti: 'Gravina mi ha detto che verrò esonerato' - Io non avrei mollato, ma esonero è". Lo ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa ... Riporta ansa.it

Spalletti: sarò esonerato, me l’ha detto Gravina - Roma, 8 giugno 2025 – "Ieri sera siamo stati insieme un bel po' con il presidente Gravina e mi ha comunicato che sarò sollevato all'incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è". Lo ha detto Luciano S ... Segnala msn.com