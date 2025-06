Spalletti addio alla Nazionale | sbotta in conferenza| Si alza e se ne va

Una scena che ha lasciato tutti sorpresi e amareggiati: Luciano Spalletti, visibilmente frustrato, si è congedato bruscamente dalla conferenza stampa, segnando un addio che rispecchia le tensioni e le delusioni accumulate. La sua reazione infuocata rivela quanto siano profonde le ferite di un percorso interrotto e il desiderio di lasciarsi alle spalle polemiche e incomprensioni. Un finale amaro per una storia di passione e sfide nel calcio italiano.

Una conferenza stampa surreale, un addio amaro e una reazione che la dice lunga sulla sua frustrazione. Luciano Spalletti ha annunciato il suo esonero dall'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale e ha chiuso l'incontro con i giornalisti in modo brusco, abbandonando la sala stampa dopo l'ennesima domanda su presunti tradimenti. Visibilmente provato e infastidito, il tecnico ha mostrato tutta la sua insofferenza per le allusioni a un presunto "mancato feeling" con lo spogliatoio o con la Federazione. Spalletti, furia e addio in conferenza stampa "Tradito? Ma dai.": Spalletti si alza e se ne va. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Spalletti, addio alla Nazionale: sbotta in conferenza| Si alza e se ne va

In questa notizia si parla di: Spalletti Addio Nazionale Conferenza

Acerbi, addio via sms alla Nazionale di Spalletti - Un addio che fa discutere: Francesco Acerbi ha comunicato via SMS a Spalletti la sua rinuncia alla Nazionale, un gesto che segna una rottura con il passato.

È finita. Luciano Spalletti ha annunciato il suo addio alla Nazionale italiana in una conferenza stampa intensa e commossa a Coverciano. Sei d'accordo con la decisione di Gravina Partecipa alla discussione

?Queste le parole di Luciano Spalletti nella sua ultima conferenza stampa da Commissario Tecnico della nazionale. Chi potrà risollevare la nazionale dopo l'addio di Spalletti Partecipa alla discussione

Spalletti, addio alla Nazionale. Il ct esonerato: "Non volevo mollare" - (Adnkronos) - Luciano Spalletti 'esonerato', il commissario tecnico dice addio alla Naziona.e. "Il presidente Gravina mi ha comunicato ieri sera che sarò sollevato dall'incarico di ct della Nazionale" ... Da msn.com

Nazionale, Spalletti lascia a sorpresa la conferenza: ecco la domanda che l’ha infastidito - Luciano Spalletti 'esonerato', il commissario tecnico dice addio alla Nazionale. "Il presidente Gravina mi ha comunicato ieri sera che sarò sollevato dall'incarico di ct della… Leggi ... Scrive informazione.it

Nazionale, Gravina commenta l'esonero di Spalletti: "C'è troppo voyeurismo" - Il presidente della Figc: "Si puo perdere, ma bisogna capire come. Se la partita non e stata sentita come avremmo dovuto e un problema" ... Si legge su msn.com