Spalletti addio alla Nazionale Italiana | l’annuncio non lascia alcun dubbio

L'Italia si trova di fronte a un momento cruciale: Luciano Spalletti annuncia il suo addio alla panchina azzurra, suscitando un’ondata di incertezza e tensione. Mentre la Nazionale si prepara alla sfida con la Moldavia, il futuro del nostro calcio appare improvvisamente incerto. Cosa riserva il destino ai colori italiani? La decisione del CT potrebbe segnare un nuovo capitolo per il movimento calcistico nazionale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Novità dell’ultim’ora per la Nazionale Italiana, la conferenza stampa del CT: Luciano Spalletti dà l’annuncio sull’addio, ecco cosa sta succedendo. Sono ore caldissime per la Nazionale Italiana che si sta preparando per affrontare la Moldavia. La qualificazione ai Mondiali del 2026 è attualmente a rischio e, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Luciano Spalletti sembrerebbe andare verso le dimissioni. Dopo la sconfitta contro la Norvegia e alla vigilia del match da disputare contro la Moldavia, sono state queste le parole del CT ai microfoni di ‘Sky Sport’. Spalletti alla vigilia di Italia-Moldavia: la conferenza stampa dell’attuale CT. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Spalletti, addio alla Nazionale Italiana: l’annuncio non lascia alcun dubbio

In questa notizia si parla di: Spalletti Nazionale Italiana Addio

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

#Nazionale, martedì incontro #Spalletti #Gravina, in caso di addio si pensa a #Pioli o #Ranieri https://oggisportnotizie.it/2025/06/italia-ct-nazionale-pioli-ranieri/… Partecipa alla discussione

I TIFOSI CHIEDONO LE DIMISSIONI IMMEDIATE DI SPALLETTI Disastro #Italia sul campo della #Norvegia: i tifosi Azzurri insorgono sui social chiedendo l'addio immediato del Commissario Tecnico #Spalletti dovrebbe lasciare subito la #Nazionale Partecipa alla discussione

Spalletti verso le dimissioni da c.t della Nazionale: alle 15 la conferenza stampa - Si va verso l'addio dell'allenatore, il quale lascerà la panchina degli azzurri dopo la batosta contro la Norvegia che ha compromesso la qualificazione al Mondiale del 2026 ... Secondo msn.com

Spalletti, è finita! Esonerato da ct dell’Italia - Luciano Spalletti è stato esonerato dal ruolo di ct della nazionale. Non è più allenatore dell'Italia. Lo ha deciso il presidente della Figc, Gabriele Gravina. L'amarezza del tecnico Luciano Spalletti ... Segnala panorama.it

Spalletti out. Il ct lascia la Nazionale: "Sarò sollevato dall'incarico" - "Sarò sollevato dall'incarico". Così Luciano Spalletti, in conferenza stampa prima di Italia-Moldova. Decisiva la sconfitta con la Norvegia, spunta l'ipotesi di Stefano Pioli per la successione. Scrive huffingtonpost.it