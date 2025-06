Spalletti addio alla Nazionale Il ct esonerato | Non volevo mollare

Luciano Spalletti dice addio alla Nazionale italiana, dopo essere stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico. La notizia, comunicata dal presidente Gravina, ha sorpreso molti appassionati e addetti ai lavori, lasciando un vuoto nel mondo del calcio italiano. Nonostante l'esonero, Spalletti confessa di non voler mollare e di aver affrontato questa sfida con passione e dedizione. La sua uscita segna un nuovo capitolo per il futuro della Nazionale.

(Adnkronos) – Luciano Spalletti 'esonerato', il commissario tecnico dice addio alla Nazionale. "Il presidente Gravina mi ha comunicato ieri sera che sarò sollevato dall'incarico di ct della Nazionale", dice Spalletti, oggi 8 giugno in conferenza stampa a Coverciano, alla vigilia del match contro la Moldavia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma .