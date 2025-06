Spalletti addio alla Nazionale Il ct esonerato | Non volevo mollare

Luciano Spalletti dice addio alla Nazionale, dopo essere stato ufficialmente esonerato dal suo ruolo di ct. Nonostante le difficoltà e il desiderio di non mollare, il presidente Gravina ha comunicato la sua decisione, lasciando il tecnico toscano in una fase delicata della sua carriera. In conferenza stampa a Coverciano, Spalletti affronta questa svolta, con la determinazione di guidare domani la squadra contro la Moldavia. Io non volevo...

(Adnkronos) – Luciano Spalletti ‘esonerato’, il commissario tecnico dice addio alla Nazionale. “Il presidente Gravina mi ha comunicato ieri sera che sarò sollevato dall’incarico di ct della Nazionale”, dice Spalletti, oggi 8 giugno in conferenza stampa a Coverciano, alla vigilia del match contro la Moldavia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma domani a Reggio Emilia. Il ct sarà in panchina domani. “Io non volevo mollare”, dice Spalletti, silurato dopo la sconfitta per 3-0 incassata venerdì a Oslo contro la Norvegia. Il ct risponde ai media, alla fine – provato e commosso – si alza e lascia la sala. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: Spalletti Nazionale Addio Esonerato

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Luciano Spalletti se ne andato.#gravina #italia #spalletti #ultimenotizielazio Non sarà più il commissario tecnico della #nazionale italiana https://laziochannel.it/2025/06/addio-spalletti-esonerato-il-tecnico-dellitalia-le-parole-commoventi/?utm_source=dlvr.it&ut Partecipa alla discussione

?Queste le parole di Luciano Spalletti nella sua ultima conferenza stampa da Commissario Tecnico della nazionale. Chi potrà risollevare la nazionale dopo l'addio di Spalletti Partecipa alla discussione

Spalletti esonerato: lacrime, rabbia e tutte le espressioni del ct nel momento dell’annuncio - La fuga dalla conferenza stampa e le espressioni annunciando l'addio alla nazionale: le immagini più significative Luciano Spalletti è stato esonerato da ct della naz ... Leggi su panorama.it

Spalletti, addio alla Nazionale. Il ct esonerato: "Non volevo mollare" - "Il presidente Gravina mi ha comunicato ieri sera che sarò sollevato dall'incarico di ct della Nazionale" ... Leggi su msn.com

Da Skopje al tonfo di Oslo, Spalletti esonerato - Storia di un amore mai davvero nato quello fra il tecnico di Certaldo, classe ’59, e la Nazionale: finisce tutto dopo neanche due anni. Leggi su sport.virgilio.it