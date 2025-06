Spalletti addio alla Nazionale | 4 nomi per l’eredità! Un preferito – Sky

Dopo l'addio di Spalletti alla Nazionale italiana, il dibattito si infiamma: quattro nomi emergono come possibili eredi, con un favorito già in contatto con la FIGC. La partita contro la Moldova segna l’ultimo capitolo di questo capitolo, ma il futuro azzurro è tutto da scrivere. Chi prenderà le redini della panchina e quale strada seguirà il nostro calcio? Scopriamo insieme le ipotesi più accreditate.

Spalletti ha annunciato il suo addio dalla Nazionale italiana in conferenza stampa. Per la sua successione ci sono quattro nomi da tenere d’occhio. C’è un preferito, tant’è che lo stesso presidente della Figc Gabriele Gravina ha avviato già i primi contatti. I NOMI – Luciano Spalletti ha lasciato la Nazionale italiana, domani l’ultima partita sulla panchina azzurra nel match contro la Moldova. In conferenza stampa, il commissario tecnico di Certaldo ha annunciato il suo addio. Non si è dimesso, come inizialmente raccontato, bensì è stato sollevato direttamente dal presidente della Figc Gravina. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Spalletti, addio alla Nazionale: 4 nomi per l’eredità! Un preferito – Sky

