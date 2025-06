Spalletti a rischio | chi sono i possibili sostituti L’ipotesi degli ex campioni del mondo del 2006

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra è in bilico: la sfida contro la Moldavia potrebbe essere decisiva per il suo destino e quello della Nazionale italiana. Con le qualificazioni ai Mondiali appese a un filo, occhi puntati sui possibili sostituti, tra cui spiccano ex campioni del mondo del 2006. Martedì rappresenta una giornata cruciale: le sorti dell’Italia si decidono in 90 minuti intensi e ricchi di tensione.

Martedì la giornata decisiva per l'Italia. Il destino della Nazionale italiana è appeso a un filo e martedì potrebbe rappresentare il punto di svolta. La sfida contro la Moldavia non è solo decisiva per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma rischia di essere anche l'ultima occasione per Luciano Spalletti di confermarsi alla guida degli Azzurri. Il pesante tonfo contro la Norvegia ha acceso i riflettori sulla sua posizione, ora seriamente in discussione. Pioli e Ranieri pronti a subentrare. Già circolano i primi nomi pronti a prendere il posto dell'attuale CT, anche se ogni decisione verrà rimandata al giorno successivo alla gara, quando è previsto l'incontro con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

