Spal Tacopina non arretra | Resto in sella non siamo falliti Ho investito 50 milioni in 4 anni

Spal Tacopina non arretra, e la nostra passione resta salda. Sono stati investiti 50 milioni in quattro anni, un impegno che testimonia la fiducia nel progetto e nella rinascita di una squadra simbolo di Ferrara. Nonostante le difficoltà , il cuore biancazzurro batte forte, e noi crediamo ancora nel futuro. Perché, alla fine, la vera forza di questa città è la sua resilienza e il suo amore per la maglia.

Ferrara, 8 giugno 2025 – Il giorno dopo la discesa negli inferi dei dilettanti forse fa ancora più male di quello precedente. C'è la consapevolezza di aver perso un patrimonio sportivo e sociale, mettendo in ginocchio una città intera che ha nella Spal un punto di riferimento. Ma non è tutto, perché il popolo biancazzurro subisce un ulteriore colpo basso sotto forma di comunicato provocatorio della società di via Copparo. In soldoni, la proprietà attribuisce al blitz compiuto lo scorso febbraio dagli ultras al centro sportivo Fabbri il passo indietro di un partner che sarebbe stato decisivo per continuare il percorso tra i professionisti.

