Spal Fabbri | Già al lavoro per costruire una ripartenza dal basso con una nuova società

Il Spal Fabbri si mette subito all'opera per una rinascita autentica, costruendo dal basso una nuova società forte e condivisa. La città si ritrova di fronte a un momento di svolta: chi ha tradito la fiducia dei tifosi e della comunità non può più rappresentare i nostri valori. È tempo di guardare avanti, con trasparenza e determinazione, per un futuro che rispecchi il vero spirito ferrarese.

Riceviamo e pubblichiamo: "Chi ha tradito la città non può continuare a rappresentarne i colori. Non possiamo, né come Amministrazione né come città, continuare a dare fiducia a chi fino all'altro giorno ci garantiva che non ci sarebbero stati problemi per l'iscrizione alla Serie C

