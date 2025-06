Spagna la foto delle anziane signore sedute e l’avviso della polizia | Via dalla strada è suolo pubblico

Un’immagine che cattura il cuore di una scena quotidiana, ma che in Spagna ha acceso un dibattito acceso sulla gestione degli spazi pubblici e le tradizioni locali. Le anziane signore sedute sul marciapiede, rilassate e coinvolte in chiacchiere amichevoli, sono state al centro di una controversia che mette in discussione i limiti dell’uso del suolo pubblico. La domanda ora è: fino a dove può arrivare la tutela dello spazio comune?

Sei anziane signore sedute sul marciapiede intente a godersi l’ombra e a chiacchierare tra di loro. Un’immagine apparentemente innocua, che però è diventata il centro di una polemica a Santa Fe, un piccolo paese dell’Andalusia, nel sud della Spagna. A scatenare le reazioni è stato un post su X della polizia di stato, con cui le autorità hanno ricordato il divieto di “occupare il suolo pubblico” con sedie e tavoli, utilizzando come foto di corredo proprio quella delle anziane signore spagnole. “Sappiamo che portare sedie o tavoli fuori dalla porta è una tradizione in molti paesi – si legge nel post – ma la strada pubblica è regolamentata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spagna, la foto delle anziane signore sedute e l’avviso della polizia: “Via dalla strada, è suolo pubblico”

In questa notizia si parla di: Anziane Signore Spagna Sedute