Spaccio alla Rotonda sconto in appello per un 38enne

Un caso che desta scalpore a San Nicola la Strada: Inder Jit, 38enne coinvolto in uno spaccio di droga alla Rotonda, ottiene uno sconto in appello. La corte napoletana ha ridotto la sua pena a quattro mesi di reclusione, accogliendo parzialmente il ricorso del suo avvocato. Un episodio che mette in luce le sfide del sistema giudiziario e le complessità delle misure penali in materia di droga, lasciando aperti molti interrogativi sulla giustizia e la legalità .

Sconto in appello per Inder Jit, indiano di 38 anni, accusato di spaccio di droga alla Rotonda di San Nicola la Strada. Lo ha deciso la sesta sezione penale della Corte d'Appello di Napoli che ha inflitto 4 mesi di reclusione, accogliendo parzialmente il ricorso del suo difensore, l'avvocato.

