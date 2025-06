South Market alla Mostra d’Oltremare due giorni di vintage artigianato musica e cultura

Preparati a vivere due giorni all'insegna di stile, creatività e divertimento al South Market alla Mostra d’Oltremare! Nel suggestivo Giardino dei Cedri, sabato 14 e domenica 15 giugno, scoprirai un mix irresistibile di vintage, artigianato, musica dal vivo, laboratori, talk, presentazioni e tanta cultura. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della buona compagnia, che trasformerà il weekend in un’esperienza indimenticabile. Non mancare!

