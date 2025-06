Sottoscritta la Carta Etica contro le discriminazioni

Ieri mattina, nel cuore del capoluogo, l’amministrazione locale ha sottoscritto la “Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, un passo importante verso l’uguaglianza. Promossa dal Soroptimist club di Lodi in collaborazione con “Assist”, l’Associazione Nazionale Atlete, questa iniziativa si inserisce nella Giornata nazionale dello Sport organizzata dal Coni provinciale. Un impegno concreto per promuovere i valori di rispetto e inclusione nel mondo sportivo.

Sottoscritta ieri mattina nel capoluogo, da parte dell'amministrazione locale, la " Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport ". Il testo, conosciuto anche come "Carta etica dello sport femminile", è stato promosso dal Soroptimist club di Lodi in collaborazione "Assist", Associazione Nazionale Atlete. Inserita nel contesto della Giornata nazionale dello Sport organizzata dal Coni provinciale tra l'Isola Carolina e piazza Castello, la firma della carta etica è rientrata inoltre nell'ambito del progetto nazionale "Donne e sport" e "coinvolgerà tutte le associazioni sportive lodigiane – ha spiegato l'assessora alle Pari Opportunità, Manuela Minojetti -.

