Sottocorona | Calo deciso delle temperature Quanto dura il caldo

Il caldo intenso e i cieli sereni stanno dominando l’Italia, grazie alla persistenza dell’alta pressione. Ma quanto durerà questa fase estiva? Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ci mette in guardia: la stabilità sembra consolidata, ma gli indicatori suggeriscono un possibile cambiamento in arrivo. Quindi, prepariamoci a scoprire quanto ancora potremo godere delle temperature elevate prima che il sottocorona porti novità sul nostro clima.

Continua l'alta pressione sull'Italia: temperature estive e cieli sereni. Ma quanto durerà? Nelle sue previsioni meteo di domenica 8 giugno e dei giorni seguenti Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, spiega che la tendenza è consolidata ma ci sono gli indicatori di un cambiamento. Per oggi migliora ulteriormente "sulle zone di Nord Ovest, dove scompaiono anche quelle deboli piogge o pioviggini, che invece sono presenti sulla parte centro-orientale del nord, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, dove è indicata anche una zona di precipitazioni piuttosto consistenti", osserva Sottocorona. Attenzione all'Abruzzo, dove non sono esclusi fenomeni pomeridiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sottocorona: "Calo deciso delle temperature". Quanto dura il caldo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sottocorona Temperature Calo Deciso

Sottocorona allontana l'estate: “Temperature ribelli e non particolarmente alte” - Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, analizza le temperature anomale della stagione primaverile in Italia.

Meteo, Sottocorona: "Calo deciso delle temperature". Quanto dura il caldo - Continua l'alta pressione sull'Italia: temperature estive e cieli sereni. Ma quanto durerà? Nelle sue previsioni meteo di domenica 8 ... Come scrive iltempo.it

Meteo: correnti Artiche sull'Italia, Temperature in deciso calo, i dettagli - Venti freddi provenienti dalle gelide terre artiche stanno causando un deciso abbassamento ... da venti freddi e da un calo generale delle temperature, che continuerà ad avvertirsi praticamente ... Segnala ilmeteo.it

Meteo, Sottocorona: "Temperature in calo ma...". Quando arriva il caldo primaverile - In alcune zone del centro e in Sardegna c'è ancora qualche pioggia, premette Paolo Sottocorona nelle previsioni ... Dal punto di vista delle temperature, la tendenza indica una direzione precisa. Secondo iltempo.it

Maltempo in arrivo con temperature più basse