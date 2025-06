Sorpreso a masturbarsi a parco aggredita la Polizia che lo blocca con lo spray urticante | arrestato

Nelle prime ore del sabato, una scena sconvolgente ha avuto luogo in un parco cittadino: un uomo sorpreso a masturbarsi ha reagito con violenza alla polizia intervenuta, che ha dovuto usare spray urticante per bloccarlo. L’arresto per resistenza, lesioni e rifiuto di identificarsi testimonia quanto può essere difficile gestire situazioni di emergenza pubblica. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e il rispetto delle norme civiche.

Nelle prime ore della serata di sabato, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo accusato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”, nonchĂ© di rifiuto di indicazioni sulla propria identitĂ personale, in un parco era stata segnalata la presenza dello stesso intento a masturbarsi. In. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sorpreso a masturbarsi a parco, aggredita la Polizia che lo blocca con lo spray urticante: arrestato

