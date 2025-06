Sorpresi dal forte vento finiscono contro una scogliera | diportisti soccorsi dalla Guardia Costiera

Una giornata di mare tranquillo si è trasformata in un incubo per alcuni diportisti, sorpresi dal vento di scirocco che li ha spinti contro una scogliera al largo dell’Argentario. La pronta reazione della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la prontezza e l’esperienza nelle emergenze marittime. Un intervento che sottolinea l’importanza delle competenze per salvare vite in mare.

PORTO SANTO STEFANO – Nella giornata di ieri (7 giugno) la Guardia Costiera di Porto Santo Stefano e? intervenuta con tempestivita? per prestare soccorso a dei diportisti in difficolta?, trascinati dal forte vento di scirocco e dalla corrente e finito contro una scogliera nelle acque antistanti il promontorio dell’Argentario. L’allarme e? stato ricevuto dalla Sala operativa della capitaneria di porto di Livorno tramite una segnalazione telefonica da parte dei diportisti in evidente stato di difficolta?. Immediatamente e? stato quindi disposto l’intervento della motovedetta CP 867. I malcapitati, probabilmente usciti in mare per un breve tragitto con il proprio natante da diporto, sono stati sorpresi da una corrente particolarmente intensa che li ha spinti verso una zona rocciosa, dove sono rimasti bloccati, senza possibilita? di rientro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: Forte Vento Scogliera Diportisti

