Sorpresi a rubare in una abitazione del centro minacciano il proprietario per fuggire ma lui li segue e li fa arrestare L’episodio a Latina

Sabato 7 giugno 2025 a Latina, un episodio di coraggio e determinazione ha coinvolto cittadini e forze dell’ordine. Due giovani sono stati sorpresi a tentare di svaligiare una casa nel centro città, ma il proprietario, non temendo di affrontarli, li ha inseguiti e ha contribuito al loro arresto. La pronta risposta della Questura ha dimostrato ancora una volta come il senso civico possa fare la differenza. Per scoprire tutti i dettagli, continua a leggere.

La mattina di sabato 7 giugno 2025, la Questura di Latina è intervenuta prontamente in seguito a una segnalazione di furto in abitazione giunta tramite il numero unico di emergenza 112. L'episodio si è verificato in una strada del centro cittadino, dove due persone, un ragazzo e una ragazza, sono state accusate di aver tentato di svaligiare un'abitazione. La fuga e il rapido intervento delle forze dell'ordine. Nel momento in cui i poliziotti delle Volanti si stavano dirigendo verso il luogo indicato dalla segnalazione, hanno notato due individui che correvano, inseguiti da un uomo.

