Sorpassa un’automobile che è in coda e investe due vigili del fuoco | stavano domando un incendio

Un gesto sconsiderato ha trasformato un'ordinaria giornata a Grumello Cremonese in una scena drammatica: un uomo, nel tentativo di sorpassare in coda, ha investito due vigili del fuoco impegnati a domare un incendio. Un incidente che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole sulla strada. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Incidente stradale a Grumello Cremonese (Cremona): un uomo, mentre sorpassava con la sua auto altri mezzi, ha investito due pompieri che stavano spegnendo un incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Incendio Stavano Sorpassa Automobile

Sorpassa un’automobile che è in coda e investe due vigili del fuoco: stavano domando un incendio - Incidente stradale a Grumello Cremonese (Cremona): un uomo, mentre sorpassava con la sua auto altri mezzi, ha investito due pompieri che stavano spegnendo ... Si legge su fanpage.it

Sorpassa auto in coda e investe due vigili del fuoco che stanno domando un incendio sulla Paullese - Incidente a Grumello Cremonese. Uno, di 37 anni, ha riportato fratture e l'altro, 23enne, contusioni varie. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale a Cremona ... Secondo msn.com

Non accetta la fine della relazione, incendia l'auto dell'ex suocero - La denuncia della donna molestata e di suo papà alla polizia locale del Lido. Avviate le indagini e raccolte le prove il gip ha emesso un ordine di carcerazione e gli agenti hanno arrestato il molesta ... Riporta veneziatoday.it