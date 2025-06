Sorpassa auto in coda e investe due vigili del fuoco che stanno domando un incendio sulla Paullese

Un episodio sconcertante sulla Paullese a Grumello Cremonese: mentre due vigili del fuoco erano impegnati a domare un incendio, un'auto ha sorpassato in coda e li ha travolti. Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche, ma fortunatamente le condizioni dei pompieri non sono gravi. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza della prudenza sulle strade e della tutela di chi lavora per la sicurezza di tutti.

Grumello Cremonese (Cremona) – Incidente lungo la Paulesse dove questa mattina, domenica 8 giugno, due vigili del fuoco in forza al Comando di Cremona sono stati travolti da un'auto questa mattina nel territorio di Grumello Cremonese, mentre erano impegnati a bordo strada a domare l'incendio di una vettura che ha preso fuoco autonomamente. Le loro condizioni non sono gravi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i pompieri si trovavano sul margine della carreggiata e si era formata una lunga colonna di macchine in attesa che si concludesse l'intervento. Uno degli automobilisti in coda, un 75enne al volante di una Citroen, avrebbe sorpassato i veicoli fermi e investito i due pompieri, colpendoli alle gambe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sorpassa auto in coda e investe due vigili del fuoco che stanno domando un incendio sulla Paullese

In questa notizia si parla di: Fuoco Auto Vigili Incendio

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

Novellara, bruciano sterpaglie dopo l'incendio dell'auto: Novellara (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 - Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio per domare le fiamme divampate su un’auto, a causa di un’avaria avvenuta mentre la vettura era in… http://dlvr.it/TLD Partecipa alla discussione

Via Diaz, incendio a un’auto in marcia: intervento dei Vigili del Fuoco https://terlizzilive.it/2025/06/06/via-diaz-incendio-a-unauto-in-marcia-intervento-dei-vigili-del-fuoco/… #terlizzi Partecipa alla discussione

Sorpassa auto in coda e investe due vigili del fuoco che stanno domando un incendio sulla Paullese - Incidente a Grumello Cremonese. Uno, di 37 anni, ha riportato fratture e l'altro, 23enne, contusioni varie. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale a Cremona ... Come scrive ilgiorno.it

Spengono un’auto in fiamme, investiti due vigili del fuoco - Un automobilista 75enne ha ignorato la coda formata per l’intervento e ha travolto i pompieri impegnati sull’asfalto. Feriti un 37enne e un 23enne, soccorsi in codice giallo e portati in ospedale a Cr ... Da laprovinciacr.it

Novellara, bruciano sterpaglie dopo l'incendio dell'auto - Novellara (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 - Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio per domare le fiamme divampate su un’auto, a causa di un’avaria avvenuta mentre la vettura era in transito in via ... Segnala msn.com