Sopralluogo a Villa Pamphili | trovati corpi di bambina e donna a Roma

Un inquietante enigma avvolge Villa Pamphili a Roma, dove ieri sono stati rinvenuti i corpi di una bambina di circa sei mesi e di una donna, entrambi in avanzato stato di decomposizione e chiusi in un sacco nero. Oggi, le autorità hanno effettuato un nuovo sopralluogo, analizzando ogni dettaglio e consultando testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza. La comunità resta in attesa di risposte e di una svolta nelle indagini.

Nuovo sopralluogo oggi degli investigatori a villa Pamphili a Roma dove nel pomeriggio di ieri sono stato trovati i corpi di una bambina di circa sei mesi e di una donna, chiusa all'interno di un sacco nero e in avanzato stato di decomposizione. Sulla vicenda indaga la polizia. Al vaglio testimonianze e le immagini delle telecamere ad ampio raggio che potrebbero aver immortalato lungo il tragitto chi ha portato i corpi nel parco. Verifiche in queste ore anche sulle persone scomparse.

