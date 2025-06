Sono stato assalito in aeroporto da cinque agenti della sicurezza | lo rivela Benicio del Toro

Benicio del Toro ha svelato un episodio sorprendente e inquietante: durante un viaggio da Boston a Los Angeles, cinque agenti della TSA lo hanno aggredito senza apparente motivo. La sua storia, raccontata nel talk di Seth Meyers, mette in luce le tensioni e le incongruenze che si celano dietro alla sicurezza aeroportuale, lasciando tutti a riflettere su quanto possa essere imprevedibile e talvolta ingiusta l’esperienza dei viaggi. Una testimonianza che invita a ragionare sulla tutela dei cittadini e dei loro diritti.

Benicio del Toro ha raccontato una storia incredibile durante la sua partecipazione al talk di Seth Meyers “Late Night”, mercoledì 4 giugno. L’attore sarebbe stato aggredito da cinque agenti della TSA – Transportation Security Administration, un’agenzia governativa statunitense responsabile della sicurezza dei trasporti. L’attore stava viaggiando da Boston a Los Angeles, quando un addetto alla sicurezza in aeroporto gli ha chiesto di ispezionare il contenuto del suo bagaglio a mano. Nel bagaglio c’era la sceneggiatura del suo nuovo film, “ The Phoenician Scheme- La trama fenicia” di Wes Anderson, stampata in caratteri extra large per facilitarne la lettura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

