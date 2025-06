Sono i giovanissimi a creare problemi

Sono i giovanissimi a creare problemi, un fenomeno che preoccupa la comunità di Torrette. Stefano Santarelli, titolare del negozio di parrucchieria nel Palazzo Viola, denuncia comportamenti spesso disturbanti e irresponsabili da parte dei giovani, tra risse, lanci di bottiglie e atteggiamenti provocatori. La loro noia sembra alimentare episodi di vandalismo e tensione, lasciando la domanda: come possiamo intervenire per proteggere e riqualificare il nostro territorio?

Stefano Santarelli ha il negozio di parrucchieria all’interno del palazzo viola di Torrette: "I ragazzi che frequentano questo posto, soprattutto i più giovani, creano diversi problemi. C’è capitato di dover chiamare i carabinieri, quando hanno avuto un diverbio con il cuoco del ristorante qui vicino, corrono, urlano, lanciano bottiglie, le rompono, e se gli chiedi perché rispondono perché si annoiano. Poi vanno al piano di sopra, dove non ci sono telecamere, e nel tardo pomeriggio restano lì e lanciano le bottiglie di sotto. Per un certo periodo s’erano calmati, adesso si sono risvegliati. Ma sono quelli più giovani, che ogni tanto vengono bacchettati da quelli più grandi che invece sono più tranquilli, magari vengono qui con la ragazza e non vogliono troppi problemi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sono i giovanissimi a creare problemi"

