Sono gli influencer della natura Hanno un seguito enorme e l’Onu li premia ogni anno

Gli influencer della natura, con il loro seguito enorme, attirano l’attenzione globale ogni anno, e l’ONU li premia per il loro impegno. Un esempio straordinario si è verificato sette anni fa: il mare ha portato sulle coste della Thailandia una balena con ottanta buste nello stomaco, simbolo di un pianeta soffocato dalla plastica. Questa storia ci ricorda che la tutela ambientale è una sfida urgente e collettiva, e il nostro futuro dipende anche dall'azione di tutti noi.

L ’ esempio più imponente si è registrato sette anni fa. Il mare ha riversato sulle coste nel sud della Thailandia, in un canale vicino al confine con la Malesia, una balena con ottanta buste nello stomaco pari a otto chili di peso. La plastica, nel tempo, le aveva impedito di nutrirsi. Indebolita, aveva continuato a nuotare verso la costa e, allo stremo delle forze, si era infilata in un canale della città di Singora, dove è stata trovata senza vita. “Duck Race”, 20mila paperelle di plastica nel fiume per beneficenza. Ma l’ambiente? X Un altro cetaceo, un maschio, morto in Indonesia qualche anno dopo, vicino al parco naturale di Wakatobi, aveva sei chili di plastica nello stomaco. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sono gli “influencer della natura”. Hanno un seguito enorme e l’Onu li premia ogni anno

