Soltanto due medici in pianta stabile al pronto soccorso di Guardiagrele | la denuncia dell' associazione

L'associazione Salute è Diritto denuncia una grave criticità al pronto soccorso di Guardiagrele, dove solo due medici sono in pianta stabile a servire un bacino di oltre quarantamila persone. La situazione preoccupa, richiedendo interventi urgenti per garantire assistenza adeguata e sicurezza. Il sindaco Donatello Di Prinzio è chiamato a intervenire subito, affinché la salute dei cittadini non venga ulteriormente compromessa.

L'associazione Salute è Diritto chiede aiuto al sindaco di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio, per le condizioni del locale pronto soccorso. "Il servizio - segnala - che serve un bacino di utenza di oltre quaranta mila persone, è costretto a lavorare con soli due medici in pianta stabile e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - "Soltanto due medici in pianta stabile al pronto soccorso di Guardiagrele": la denuncia dell'associazione

