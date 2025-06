Solo una cosa è impedire al Chelsea di completare l’affare Jamie Gittens

Solo una cosa è chiara: il Chelsea non farà passi falsi nella trattativa per Jamie Gittens. La prima proposta dei Blues al Dortmund è stata respinta, ma i loro sforzi per acquisire l’ala della Bundesliga continuano con determinazione. Con Gittens che ha già comunicato la volontà di lasciare, le prossime settimane saranno decisive. Gli uomini di Enzo Maresca sono anche...

Notizia fresca giunta in redazione: È vero: Dortmund ha respinto la prima offerta del Chelsea per Jamie Gittens prima della scadenza provvisoria delle finestre. I Blues sperano di garantire l’ala della Bundesliga come parte degli sforzi per rinnovare la loro linea in avanti quest’estate. Sono stati sicuramente incoraggiati in questo processo, con Gittens che ha informato BVB che vuole lasciare quest’estate. Gli uomini di Enzo Maresca sono anche intesi nei colloqui con il campo di Hugo Ekitike. Tuttavia, Francoforte sono fermi con i loro 100 milioni di euro £84.3m Valutazione del francese. Chelsea vuole firmare Jamie Gittens prima della Coppa del Mondo Club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il bersaglio del Chelsea Jamie Gittens vuole l’uscita estiva dal Borussia Dortmund - Il giovane attaccante del Borussia Dortmund, Jamie Gittens, sembra aver messo nel mirino un trasferimento estivo al Chelsea, seminando entusiasmo tra i tifosi dei Blues.

Il Chelsea vuole intensificare gli sforzi per ingaggiare Jamie Gittens, Jorrel Hato e Mike Maignan, oltre ad altre opzioni. Il club vuole finalizzare gli acquisti in attacco prima del Mondiale per Club di giugno, così come sviluppare ulteriormente la rosa. Partecipa alla discussione

Su Jamie Gittens del Dortmund grade bagarre tra Arsenal, Chelsea e Newcastle Partecipa alla discussione

Il Chelsea pronto a raddoppiare l'ingaggio di Gittens, ma prima serve l'offerta giusta al Dortmund - Il Chelsea sta mostrando un concreto interesse per l'acquisto di Jamie Gittens del Borussia Dortmund. Lo scrive SkySportDe, sottolineando come i colloqui tra la dirigenza dei Blues e quella dei ... Riporta tuttomercatoweb.com

Borussia Dortmund, torna a casa Sancho? Il Chelsea lo può cedere in cambio di Gittens - Il centrocampista del Chelsea ... che però milita in Germania. Gittens già prima del Mondiale L’idea infatti sarebbe quella di arrivare al giovane ventenne Jamie Gittens. Secondo tuttomercatoweb.com

Chelsea enter transfer talks with Jamie Gittens as Borussia Dortmund asking price revealed - Chelsea have entered talks with Borussia Dortmund over the summer transfer of Jamie Gittens, talkSPORT understands. The 20-year-old winger is under contract at Dortmund until 2028 and the German ... Riporta talksport.com