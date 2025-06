Solo il 558% alle urne in Irpinia Nargi | Il voto è un diritto da esercitare

Solo il 5,58% degli irpini è andato alle urne in Irpinia, un dato che evidenzia un attuale disinteresse civico verso i referendum su lavoro e cittadinanza. È fondamentale ricordare che il voto è un diritto prezioso, un potente strumento di partecipazione democratica che permette a ciascuno di contribuire al futuro del Paese. È il momento di riscoprire l’importanza di esercitare questa responsabilità civica, perché ogni voce conta e può fare la differenza.

Urne aperte regolarmente in tutta Italia per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, in programma oggi e domani, domenica 8 e lunedì 9 giugno. I primi dati ufficiali sull'affluenza, aggiornati alle ore 12, segnalano una partecipazione piuttosto bassa: la media nazionale si attesta intorno al 7%. In Campania il dato scende al 5,64%, mentre in Irpinia si ferma al 5,58%. Avellino città, invece, registra un'affluenza leggermente superiore alla media nazionale, con il 7,66%. In mattinata si è recata alle urne anche il sindaco di Avellino, Laura Nargi, che ha affidato ai social un messaggio ampio e sentito, invitando i cittadini a non disertare il voto: "Oggi e domani siamo chiamati a compiere uno dei gesti più potenti e significativi della nostra vita democratica: il voto.

In questa notizia si parla di: Irpinia Urne Nargi Voto

