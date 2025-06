Sollievo Bagnaia | Podio che dà fiducia Esaltazione Marc Marquez | Che weekend

Un weekend da sogno per il mondo delle corse: Bagnaia conquista un podio che infonde nuova fiducia, mentre Marc Marquez si esalta dominando tutte le sessioni. Lo spagnolo dimostra di essere in forma smagliante, regalando al pubblico emozioni pure, e confermando che il ritorno sul podio Ducati è più vicino che mai. Con il fratello Alex sul secondo gradino, la gara si trasforma in un vero spettacolo di talento e gestione impeccabile.

Lo spagnolo è stato in testa in tutte le sessioni: "Modo migliore per tornare ad un podio Ducati". Il fratello Alex, secondo: "Ottima gestione, è difficile con un campione del mondo dietro.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sollievo Bagnaia: "Podio che dà fiducia". Esaltazione Marc Marquez: "Che weekend..."

In questa notizia si parla di: Podio Sollievo Bagnaia Fiducia

Bagnaia: "Non è solo un terzo posto, ho ritrovato la fiducia" - La domenica di MotoGP ad Aragon sorride a Francesco Bagnaia con un terzo posto in gara che porta con sé quasi una vittoria ... Segnala msn.com

Bagnaia, reazione di orgoglio: “La modifica ai freni mi ha aiutato, adesso posso gestire meglio la curva” - Dopo mesi di grave crisi di risultati, Francesco Bagnaia rialza la testa e conquista un terzo posto dal grande significato. Certo, in questo weekend il distacco da Marc Marquez è salito a 93 punti e p ... Scrive formulapassion.it

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non è solo un terzo posto, ho recuperato tanta fiducia” - Dopo aver raccolto appena 4 punti nelle ultime cinque manche disputate (tra Sprint e gare), Francesco Bagnaia torna a svolgere un ruolo da protagonista al ... Si legge su oasport.it