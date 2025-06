Sogno Napoli Conte ha scelto il post Osimhen | un dettaglio parla chiaro

Il Napoli, con la ferma volontà di mantenere lo spirito vincente, si sta preparando a un’estate di grandi cambiamenti. Mentre si attende una proposta più alta dall’Al Hilal per Osimhen, il club ha già scelto il suo sostituto ideale, forte della decisione di Conte di restare. Il sogno di riportare il titolo italiano continua a vivere forte nel cuore dei tifosi e nella strategia del club. Sogno Napoli, Conte…

Il Napoli è alle prese con la cessione di Osimhen, aspettando un'offerta più alta dall'Al Hilal e intanto ha deciso per il sostituto Il Napoli è già al lavoro per regalare ad Antonio Conte una rosa all'altezza del titolo di campioni d'Italia. Il tecnico ha deciso di rimanere dopo diversi incontri e colloqui con Aurelio De Laurentiis e il resto della società, decidendo appunto di proseguire come da contratto con i partenopei. (Lapresse) – tvplay.it Si sta parlando a lungo in questi giorni della cessione di Victor Osimhen, già in programma l'estate scorsa salvo poi slittare a causa di mancanza di accordi.

