Softball | Castellana e Macerata finiscono pari la serie domenicale

Finale equilibrato e ricco di suspense, con entrambe le squadre che si sono affrontate con determinazione. Nel secondo incontro, invece, il duello si è concluso con un punteggio di 4-4, regalando ad entrambe le formazioni un punto prezioso in classifica. La dodicesima giornata di Serie A1 di softball ci regala ancora una volta emozioni forti e un campionato tutto da seguire: la corsa ai playoff è più acceso che mai!

Si chiude la dodicesima giornata del campionato di Serie A1 di softball, e lo fa con il pari tra Thunders Castellana e Ares Safety Macerata in termini di partite vinte nella serie, una per parte. Andiamo a parlare dei due incontri. Nel primo, è 5-6 a favore delle marchigiane, con tre punti che arrivano dal secondo inning via singoli di Mengoli e Terrenzio prima del 3-0 con contemporanea eliminazione di Giudice. La sesta ripresa vede il ribaltarsi della situazione: Sbrissa piazza il singolo, ma soprattutto c'è il fuoricampo di Giacometti da tre punti prima del triplo-punto di Gregnanin del 5-3. Nella settima doppio da due punti di Fagioli ed extra inning, dove è il singolo al centro di Giudice a chiudere i conti.