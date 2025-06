Snoop Dogg | Craig Brewer scelto come regista del biopic sul famoso rapper

Universal Pictures ha scelto Craig Brewer come regista del biopic su Snoop Dogg, promettendo di portare sul grande schermo l'incredibile viaggio del rapper dalla strada all'apice dell'intrattenimento mondiale. Dopo il successo di "Dolemite Is My Name" e "Il principe cerca figlio", Brewer si prepara a reinterpretare la storia di uno dei più iconici artisti del panorama musicale. Con revisione della sceneggiatura di Joe Robert Cole, il film si prospetta un'immersione autentica e coinvolgente nella vita di Snoop Dogg.

Il regista di Dolemite Is My Name e Il principe cerca figlio al timone del progetto cinematografico sul produttore discografico e cantante. Universal Pictures ha scelto Craig Brewer per dirigere il film biografico su Snoop Dogg, in cui racconterà l'ascesa da star dell'hip hop a icona dell'intrattenimento mondiale il famoso rapper. Come annunciato, Craig Brewer apporterà delle revisioni alla sceneggiatura del film scritto da Joe Robert Cole, con Snoop Dogg e Brian Grazer che si occuperanno della produzione. Il racconto sul grande schermo della storia di Snoop Dogg Il rapper ha firmato un contratto pluriennale con NBCUniversal tramite la sua Death Row Pictures, ed è il primo progetto che nasce da questo tipo di collaborazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Snoop Dogg: Craig Brewer scelto come regista del biopic sul famoso rapper

