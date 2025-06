Snoop Dog tifosissimo del Celtic la sua iniziativa Il mio food truck a Celtic Park

Snoop Dogg, tifosissimo del Celtic Glasgow, sorprende ancora una volta i suoi fan con un’iniziativa originale: un food truck presso Celtic Park, dove prepara hamburger e specialità per i tifosi. Questa trovata dimostra quanto il rapper americano sia appassionato della squadra scozzese, unendo musica, passione e buon cibo in un’esperienza unica. Un modo innovativo per manifestare il suo amore per il club e coinvolgere i supporter in modo indimenticabile.

Snoop Dogg torna a far parlare di sé con una trovata originale per manifestare il suo amore per il Celtic Glasgow. Come riportato dall'agenzia ANSA, il rapper americano

