Smarrisce il sentiero recuperato a mezzanotte in zona Taburri

Nel cuore dell'Alto Appennino, un giovane escursionista ha smarrito il sentiero a mezzanotte vicino al Rifugio Taburri, mettendo in moto un rapido intervento di soccorso. La sua richiesta di aiuto al 112 ha attivato immediatamente i Vigili del Fuoco, pronti a intervenire in questa difficile notte per garantire la sicurezza e il ritorno a casa sano e salvo.

