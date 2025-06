Sinner un sogno che sfuma a Parigi | Alcaraz trionfa in una finale ricca di colpi di scena

Il Roland Garros 2024 ha scritto una pagina indimenticabile di storia tennistica, con una finale che ha appassionato fan di tutto il mondo. La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, durata oltre cinque ore e mezza, ha regalato emozioni senza precedenti, culminando in un capolavoro di tenacia e talento. Alla fine, lo spagnolo ha trionfato in rimonta, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto del circuito. Questa partita resterà impressa come esempio di pura adrenalina e determinazione.

Una finale da incorniciare, una battaglia epica durata oltre cinque ore e mezza, un susseguirsi di emozioni, colpi spettacolari, capovolgimenti di fronte e tensione pura: il Roland Garros 2024 resterà nella storia del tennis per l’incredibile sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che ha regalato una delle partite più memorabili degli ultimi anni. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz Alla fine a spuntarla è stato lo spagnolo, vincitore in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2) dopo uno spettacolare super tie-break, ma il cuore del pubblico dello Stade Roland Garros era diviso tra due campioni che hanno dato tutto sul campo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sinner, un sogno che sfuma a Parigi: Alcaraz trionfa in una finale ricca di colpi di scena

