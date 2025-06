Sinner Spisani svela la mossa anti-Alcaraz | Il suo rovescio è dinamite

Sinner Spisani svela la sua mossa anti Alcaraz: un rovescio esplosivo che incanta e sorprende. Maestro attento e osservatore acuto, ha allenato e perfezionato talenti come Bertolucci e Reggi, studiando da vicino leggende come Pietrangeli. La sua esperienza si intreccia con il passato di grandi campioni e il presente della Fitp. Ora, con questa scheggia di genio, si prepara a sfidare il futuro del tennis.

Ne ha visti passare molti sotto i suoi attenti occhi da maestro. Alcuni li ha allenati, strigliati e migliorati: da Bertolucci a Raffaella Reggi, da Omar Camporese a Tathiana Garbin. Altri li ha studiati da vicino con sguardo chirurgico. Dalle sue parti sono passati Nicola Pietrangeli e anche Angelo Binaghi, l’attuale presidente della Fitp. Un ventenne Adriano Panatta vinse qui, sul campo numero 5 della Virtus Bologna, gli Assoluti del 1970. Lele Spisani, il guru di questo storico circolo petroniano fondato nel 1925 e che compie quest’anno un secolo di vita rappresentando una Mecca del tennis italiano, li ricorda tutti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, Spisani svela la mossa anti-Alcaraz: "Il suo rovescio è dinamite"

