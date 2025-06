Sinner sotto la lente | la sentenza è un boccone amaro

Sinner sotto la lente: la sentenza è un boccone amaro. Jannik Sinner si trova di fronte a un verdetto che sembra inscalfibile, una tappa definitiva nel suo percorso. Parlarne potrebbe durare all’infinito, ma alcuni dubbi rimangono irrisolvibili, come la storica rivalità con Carlos Alcaraz. La posta in gioco è alta, e il futuro di questi due campioni potrebbe dipendere da dettagli sottili e imprevedibili.

Jannik Sinner, ecco come stanno veramente le cose: questa sentenza non si può capovolgere, ha tutta l’aria di essere definitiva. Potremmo parlarne per ore, giorni, mesi, anni. Non ne caveremmo comunque un ragno dal buco, semplicemente perché a certi dubbi e a certi quesiti non c’è soluzione. Come quello che riguarda, per l’appunto, l’ormai atavica rivalità tra due delle colonne portanti del tennis contemporaneo, ossia Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il primo è esploso molto tempo prima che l’azzurro sbocciasse una volta per tutte, ma è anche vero, come si evince chiaramente dal modo in cui le loro carriere si sono evolute, che i due tennisti non potrebbero essere più diversi di così. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Sinner sotto la lente: la sentenza è un boccone amaro

