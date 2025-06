Sinner sconfitto da Alcaraz | Finale più lunga della storia del Roland Garros

Una partita leggendaria che ha scritto un nuovo capitolo nella storia del tennis. Carlos Alcaraz, con una vittoria mozzafiato sul nostro Jannik Sinner, ha conquistato il suo secondo titolo al Roland Garros, in una finale che ha infranto ogni record di durata e intensità. Dopo oltre cinque ore e mezza di lotta, lo spagnolo si è imposto in un super tie-break mozzafiato, dimostrando una determinazione e una classe straordinarie. Per Alcaraz si tratta del quinto Slam in carriera, consolidando il suo status di protagonista assoluto del circuito mondiale.

Carlos Alcaraz vince il titolo del Roland Garros bissando quello dello scorso anno. Lo spagnolo, numero 2 del ranking dopo oltre 5 ore e mezza di partita ha superato al super tie-break del quinto set Jannik Sinner con il punteggio di 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 7-6 (2). Lo spagnolo nel quarto set ha annullato tre match ball all'altoatesino che per la prima volta viene sconfitto nell'ultimo atto di un Major. Per Alcaraz si tratta del quinto Slam in carriera. Sfuma per l'Italia la possibilità di vincere il torneo del Roland Garros, titolo che manca dal 1976. Sinner e Alcaraz si sono sfidati in quella che è stata "la finale più lunga della storia del Roland Garros". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner sconfitto da Alcaraz: "Finale più lunga della storia del Roland Garros"

In questa notizia si parla di: Roland Alcaraz Garros Sinner

Roland Garros 2025, Musetti si ritira in semifinale: vince Alcaraz - Un duello emozionante tra talento e tenacia, ma il sogno di Musetti al Roland Garros 2025 si interrompe prematuramente a causa di un infortunio.

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo del Roland Garros battendo in rimonta Jannik Sinner in cinque set, col punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/06/08/alcaraz-vince-al-roland-garros.-sinner-battuto-al-super-tie-brea Partecipa alla discussione

Roland Garros, Alcaraz conquista il terzo set 6-4, Sinner avanti 2-1 https://ilsole24ore.com/art/roland-garros-alcaraz-conquista-terzo-set-6-4-sinner-avanti-2-1-AHgxzOAB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1749 Partecipa alla discussione

Sinner sfiora il Roland-Garros: Carlos Alcaraz rimonta e vince a Parigi per la seconda volta consecutiva - Jannik Sinner sfiora con un dito il sogno del Roland-Garros ma dopo oltre 5 ore di partita deve arrendersi alla forza strardinaria di Carlos Alcaraz, mentale ancor più che fisica e tecnica. Secondo msn.com

Alcaraz campione del Roland Garros: sale a 5 Slam, Sinner resta a 3. La classifica aggiornata - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Il calendario annuale del tennis mondiale è scandito da questi quattro punti cardinali, tornei con maggior seguito e che assegnano ... Si legge su msn.com

Roland Garros, la finale è già nella storia del tennis: Alcaraz sconfigge Sinner dopo 5 ore e 29 minuti - Per Alcaraz si tratta del quinto Slam in carriera. Sfuma invece per l'Italia la possibilità di vincere il torneo del Roland Garros, titolo che manca dal 1976 ... Riporta ilsecoloxix.it