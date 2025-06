Sinner | Questa sera non dormirò il commento post finale del Roland Garros persa con Alcaraz

una delle sfide più emozionanti e intense della stagione. La determinazione di Sinner e il suo spirito di combattente emergono ancora una volta, lasciando il pubblico desideroso di rivivere ogni momento di questa battaglia epica. Parigi gli ha regalato un’esperienza indimenticabile, e seppur amareggiato, il suo cammino è solo all’inizio: l’appuntamento con il futuro è già scritto nel suo sguardo.

Parigi, 8 maggio 2025 – "Pochi mesi fa avrei firmato per essere qui, è stato un torneo straordinario, anche se ora è molto difficile dopo questa sconfitta. Grazie a tutti, è un privilegio per noi giocare in questo posto speciale. Non dormirò molto bene stanotte, ma va bene così. C i vediamo nel 2026 ". Queste le parole di Jannik Sinner subito dopo la finale del Rolland Garros persa al quinto set contro Alcaraz. Una partita destinata ad essere ricordata nella storia di questo sport. Conclusasi al super tie break del quinto set dopo che lo spagnolo aveva perso i primi due perziali e che Sinner ha avuto tre match point nel quarto set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net