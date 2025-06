Sinner quanto guadagna se vince la finale del Roland Garros montepremi milionario

Jannik Sinner ha l’opportunità di portare a casa un montepremi milionario vincendo la finale del Roland Garros. Con una vittoria, il talento italiano non solo conquisterà il prestigioso titolo, ma anche un assegno da capogiro, contribuendo a ridefinire il suo stipendio nel circuito tennistico. Ma quanto guadagna realmente un campione di questo calibro in una conquista così importante? Scopriamolo insieme.

Jannik Sinner è in finale al Roland Garros. Dopo aver battuto il serbo Novak Djokovic in 3 set (6-4, 7-5, 7-6) sfiderà Carlos Alcaraz, il numero 2 del mondo. Lo spagnolo ha superato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner quanto guadagna se vince la finale del Roland Garros, montepremi milionario

