Sinner lacrime e orgoglio | Abbiamo dato tutto

sconfiggere il dolore che si prova quando si dà tutto e si perde. La sconfitta di Sinner non cancella la sua grandezza, anzi la rende ancora più umana e ispiratrice. È in quei momenti di sfida che si rivela il vero carattere di un campione, capace di lacrime e orgoglio. Perché, alla fine, non sono le vittorie a definire un atleta, ma la sua capacità di rialzarsi e continuare a lottare.

Non sempre vincono i campioni. A volte, li riconosci proprio quando perdono. Jannik Sinner lascia il centrale del Roland Garros con lo sguardo basso, la voce rotta, ma la dignità intatta. Ha appena perso la finale più bella, più lunga, più combattuta della stagione, al super tiebreak del quinto set contro Carlos Alcaraz. Eppure, la prima cosa che trova la forza di dire è: "Complimenti Carlos, un'altra battaglia stupenda". "Più facile giocare che parlare in questo momento". Sinner è lucido, nonostante tutto. Non cerca scuse, non cerca alibi. Ringrazia. "Grazie al mio team per avermi messo nelle condizioni di giocare una partita del genere.

