Sinner il sogno sfuma al quinto set | Alcaraz vince il Roland Garros

a un passo dalla gloria, ma la determinazione di Alcaraz ha trasformato quella speranza in un sogno sfumato al quinto set. La finale del Roland Garros 2023 resterà impressa nella memoria come uno degli incontri più emozionanti e combattuti di sempre, testimoniando il valore e l’inesorabile corsa verso il successo dei giovani talenti del tennis mondiale.

Un sogno sfumato sul più bello. Jannik Sinner cade in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz al quinto set dopo aver avuto tre match point nel quarto parziale. Lo spagnolo si è confermato così campione dello Slam parigino con il punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 dopo una battaglia durata più di quattro ore e mezza sul Philippe-Chatrier, la più lunga nella storia del torneo. L’altoatesino, in vantaggio per due set, si era anche trovato avanti 5-3 nel quarto e 0-40 sul servizio dell’avversario prima di doversi arrendere a una rimonta incredibile culminata con il super tiebreak. È la prima finale Slam persa da Sinner in carriera dopo i successi americani e australiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it