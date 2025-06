Sinner e il tifo del Roland Garros per Alcaraz | Nessun problema

Nel mondo del tennis, la passione e l'entusiasmo del pubblico spesso accendono emozioni intense, anche in condizioni di sfida. Jannik Sinner, dimostrando grande maturità e rispetto, si confronta con le domande sul tifo per Alcaraz al Roland Garros 2025, sottolineando che, nonostante tutto, il suo spirito sportivo resta intatto. La sua fermezza nel mantenere un atteggiamento positivo conferma come la sportività sia il vero vincitore in ogni confronto.

"Carlos è un giocatore che piace molto al pubblico, non ho nessun problema". Jannik Sinner, con fair play fino alla fine, glissa davanti alle domande sull'atteggiamento del pubblico della finale del Roland Garros 2025. L'azzurro, sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz in una maratona di 5 set, ha giocato un match 'in trasferta':

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si cancellano da Amburgo. Appuntamento al Roland Garros - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si ritirano dal torneo ATP 500 di Amburgo, in programma dal 18 al 24 maggio, per concentrare le loro forze sul Roland Garros.

FINALE LEGGENDARIA ? Carlos Alcaraz ha vinto la finale più lunga nella storia del Roland Garros ? Nessuno prima di lui era mai riuscito a trionfare annullando 3 match point in questo Slam Semplicemente un alieno #Tennis #Sinner #Alcaraz #Rol Partecipa alla discussione

Ci saranno mille Roland Garros MA Nessuno avrà mai il tuo stile La tua correttezza La tua sportività Per questo sei un Campione. Nessuno sarà mai JANNIK SINNER, e io sono fiera di te @janniksin ? #RolandGarros2025 #Sinner Partecipa alla discussione

